Assegno di inclusione: ressa in diversi uffici postali per il ritiro della card

Ressa in diversi uffici postali di Napoli e provincia dove, nelle ultime ore, sono in consegna le carte per l'assegno di inclusione. In via Togliatti a Giugliano, l’ufficio postale è stato letteralmente preso d’assalto per il ritiro della card. Inizialmente era circolata la voce dello scoppio di una rissa, con tanto di intervento dei carabinieri, ma le forze dell'ordine hanno smentito.

Episodi di tensione erano stati segnalati anche in diversi quartieri di Napoli. Si parlava di risse sfiorate all'Arenaccia, a Secondigliano e a Poggioreale, ma anche in questo caso è arrivata la smentita. Le forze dell'ordine fanno sapere che le pattuglie hanno solo monitorato la situazione, ma senza intervenire per nessun episodio di violenza.