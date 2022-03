Quanto è difficile trovare una casa in affitto a Napoli: la testimonianza tra Cud, fidejussioni e garanti

Fittare casa a Napoli è sempre più difficile negli ultimi tempi. La crisi Covid, soprattutto economica e il blocco degli sfratti hanno generato gravi problemi anche ai proprietari. E' il caso di Mariella che aveva fittato il suo appartamento di via Santa Lucia ad un commerciante e che ha tribolato non poco per sfrattarlo, come spiega a NapoliToday. "Aveva pagato la pigione solo il primo mese e poi è stato un anno e mezzo a scrocco, nonostante avessimo messo in mezzo gli avvocati. Il blocco degli sfrattati ci ha fatto stare con le mani legate e solo 2 mesi fa siamo riusciti a mandarlo via, visto che non risultava nulla intestato a lui".

"Troppa diffidenza"

Oggi però vogliamo focalizzare l'attenzione sul caso di Marco, residente a Pompei, che da oltre un anno tenta di fittare un appartamento nel centro di Napoli con la compagna. Nonostante sia lui che la fidanzata abbiano un regolare contratto a tempo indeterminato in aziende note anche a livello nazionale, trovare un appartamento non si sta rivelando semplice: "C'è troppa diffidenza. I problemi li stiamo riscontrando sia tramite privati che tramite agenzie. Lo scoglio principale era la situazione reddituale. Ci hanno chiesto di inviare il Cud, le buste paga e i codici fiscali e molti di loro anche una firma di garanzia da parte di un familiare chiedendo di controllare la sua situazione patrimoniale. In alcuni casi ci sono state chieste persino fidejussioni bancarie", spiega a NapoliToday. "Dopo gli invii ci hanno fatto incontrare l'affittuario che ha deciso se dare l'ok o meno. Tali difficoltà ci stanno capitando solo a Napoli. A Roma, dove risiede la mia compagna non abbiamo avuto nessun tipo di problema nel fittare casa. Capisco che ci sia paura che uno possa occupare casa senza pagare, però si stanno raggiungendo paradossi assurdi. E' diventato più facile comprare una casa che fittarla", conclude Marco.