Finge il furto dell'arma di ordinanza per "ripagare" un debito: poliziotto in manette con altre persone

Questa mattina la Polizia ha tratto in arresto 5 persone accusate - a vario titolo - dei reati di peculato, detenzione, cessione e porto illegale di arma, tentata estorsione, simulazione di reato e furto. A seguito di denuncia di rapina dell'arma di ordinanza presentata nel novembre 2022 da un operatore tecnico della Polizia di Stato, è stata avviata un'articolata attività d'indagine che ha consentito di accertare l'effettiva dinamica dei fatti.

La capillare attività di indagine, eseguita principalmente mediante acquisizione di filmati di telecamere di videosorveglianza e attività intercettativa telefonica ed ambientale, ha consentito di disvelare la simulazione della rapina della pistola d'ordinanza, con la complicità del fratello, anch'egli dipendente dei ruoli tecnici della Polizia di Stato e di altri due persone.

Il disegno criminoso era finalizzato a simulare la sottrazione della pistola, in realtà messa a disposizione di alcuni creditori, per il tramite di due coindagati, al fine di contenere le pressanti richieste di adempimento dei debiti. Dall'attività d'indagine, è emerso inoltre che il creditore si sarebbe impossessato dell'arma per poi minacciare lo stesso operatore di rivelare alle forze dell'ordine che era in possesso della sua pistola, qualora non avesse onorato i debiti.