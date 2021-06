Verdoliva (Asl Na 1): “Entro i primi di luglio avremo vaccinato tutti i napoletani”

"È andata molto bene e continua ad andare bene. Anche chi racconta ne sta prendendo atto e anche dai social leggo tanti commenti soddisfatti. Quei momenti e quelle code che ci hanno trovati anche un po’ impreparati ce li siamo messi alle spalle. Abbiamo capito i problemi e in 24-48 ore li abbiamo risolti. C’è una macchina organizzativa totale". Così Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 centro, intervenuto questa mattina durante la trasmissione Barba e Capelli, in onda ogni giorno dalle 7 alle 9 su Radio Crc Targato Italia, condotta da Antonio Menna.



"Le dimensioni dei nostri hub e la capacità di somministrare oltre cinquemila dosi al giorno - ha detto Verdoliva - ci ha permesso anche di accogliere residenti fuori regione o categorie particolari come quelle delle forze dell’ordine. I numeri - ha aggiunto ancora il direttore generale dell'Asl Na1 - ci servono per dimostrare che possiamo farcela. Entro la prima decade di luglio vaccineremo con almeno prima dose tutti i cittadini napoletani. Vedo ancora resistenza in alcune fasce di età, ma prego tutti di aderire".



"Stamattina partono anche le farmacie. È un valore aggiunto - ha sottolineato Verdoliva - La somministrazione del vaccino di prossimità, come hanno dimostrato i medici di medicina generale, è fondamentale. Anche i medici di base stanno producendo ottimi risultati e sono molto soddisfatto. Forse si poteva fare qualcosa in più rispetto a chi non ha aderito, ma quelli che hanno aderito stanno facendo un lavoro eccezionale. Già domani o dopodomani inizieremo con i senza fissa dimora che si appoggiano a delle strutture, ma poi anche ai senza tetto, perché abbiamo il dovere di farlo a tutti e tutti hanno il diritto di averlo", ha concluso Verdoliva.