Esplosione in Tangenziale, fiaccolata per Fulvio Filace: in mille marciano per chiedere giustizia

In tanti, questa sera, hanno preso parte alla fiaccolata per ricordare il Fulvio Filace, il giovane studente di 24 anni deceduto giovedì all'ospedale Cardarelli dove era ricoverato a seguito del gravissimo incendio nel quale era rimasto coinvolto assieme alla professoressa Maria Vittoria Prati, deceduta anche lei nei giorni precedenti, sull'auto a bordo della quale viaggiavano sulla Tangenziale di Napoli.

Ad aprire il lungo corteo anche il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno che, nell'annunciare la manifestazione, dichiarò: "Il corteo, organizzato insieme ai suoi amici, intende radunare la comunità sangiorgese e non solo, per rendere omaggio alla memoria del nostro concittadino, vittima di un incidente su cui vi sono ancora molti nodi da sciogliere.

La Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio e incendio; tutti ci auguriamo che venga fatta luce sulla morte di Fulvio; una morte assurda che ha spezzato i sogni di un ragazzo pieno di speranza nel futuro, un ingegnere promettente dall’animo buono e sincero – come lo descrivono i suoi amici – che ora chiedono “giustizia per Fulvio”".

Circa in mille in marcia

Il messaggio lanciato dal sindaco è stato ribadito anche questa sera dalle circa mille persone che, partendo da Villa Bruno, stanno attraversando la città dietro uno striscione che recita: "Giustizia per Fulvio". Il lungo corteo si è diretto verso via Rosa Luxemburg davanti alla casa della famiglia del giovane. Prima della partenza il sindaco e un amico hanno pronunciato alcune parole: "Vogliamo sapere perché Fulvio è morto. Vogliamo le risposte alle domande che stiamo ponendo. Perché Fulvio era su quella macchina?".

"Era buono, dolce e onesto"

Intanto sabato scorso la città si è riunita per tributare l'ultimo saluto al giovane. Commoventi le parole della madre: “Era buono, dolce e onesto intellettivamente. Era il figlio che ogni madre desidera. Voleva salvare il mondo perché diceva che gli uomini non devono morire di cancro per le emissioni gassose. Diceva 'mamma troverò la soluzione per tutti” e io dissi 'quanto sei ingenuo figlio mio' ma sapevo che ce l'avrebbe fatta. Era un uomo in gamba. Tutti mi avete chiesto cosa potete fare per me. Fulvio ha diffuso amore, bene per il prossimo. Diffondete il suo bene ovunque affinché ci sia rispetto per il prossimo come voleva lui. Perché lui non l'ha avuto”