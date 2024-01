Con uno zaino in spalla nel cuore di Napoli, vede la Polizia e cambia direzione: la scoperta

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in vico della Gabella angolo via Nolana, hanno notato nella giornata di mercoledì un uomo appiedato, con uno zaino in spalla.

Lo stesso, alla loro vista, ha cambiato direzione nel tentativo di eludere il controllo ma è stato raggiunto e trovato in possesso di 12 telefoni cellulari, di dubbia provenienza e del valore commerciale di circa 2 mila euro, che nascondeva nello zainetto che portava al seguito.

Per tali motivi, il predetto, un 39enne di nazionalità nigeriana con precedenti specifici, è stato denunciato per ricettazione.