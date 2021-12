Esplode petardo durante la partita tra due scuole: studente ferito trasportato in ospedale

Allo stadio Simpatia di Pianura, mentre si affrontavano i licei Sannazaro del Vomero e Tito Lucrezio Caro di via Manzoni, in un torneo di beneficenza, un petardo è esploso sugli spalti, ferendo alla mano un 17enne che era lì solo per tifare. Il ragazzino è stato subito soccorso e portato in ospedale al San Paolo di Fuorigrotta, per essere poi trasferito al Vecchio Pellegrini dove è stato operato d'urgenza.

Fuggi fuggi generale tra gli studenti presenti sugli spalti dopo aver udito lo scoppio del petardo.Il torneo era organizzato spontaneamente tra i licei, ma non dagli istituti scolastici.

"Il ragazzo ha cercato di allontanare il petardo"

"Ieri una brutta pagina è stata scritta nel corso di un torneo di calcio organizzato da alcuni Licei cittadini. Qualche folle infiltrato in una delle due tifoserie contendenti ha lanciato alcuni petardi tra i sostenitori della squadra del Liceo Sannazzaro e purtroppo uno di questi petardi è stato raccolto da un compagno di classe di mio figlio, bravissimo e diligente ragazzo che ha cercato di allontanare da una sua compagna un petardo ancora inesploso prendendolo tra le mani. Oggi scrivo solo per la felicità che sembra che almeno non ha perso un dito come si vociferava ieri fuori alla camera operatoria. Un plauso ai nostri favolosi medici del Pellegrini che con la loro grande maestria sembra, dalle prime notizie, abbiano abilmente ricostruito la funzionalità dell'arto. La mia vicinanza all'amico di mio figlio e solidarietà alla sua bella famiglia", è il commento dell'ex consigliere comunale Carmine Attanasio sull'accaduto.