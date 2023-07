Evade dai domiciliari per fuggire dalla moglie: "Preferisco il carcere"

Evade dai domiciliari e si fa arrestare per stare in casa con la moglie. "Non ce la faccio più, preferisco il carcere" avrebbe detto il protagonista della vicenda. Si tratta di un 45enne napoletano che da anni, però, è residente a Suzzara, in provincia di Mantova.

Come riporta La Gazzetta di Mantova, i primi giorni di aprile l'uomo è evaso dalla cada dove era ai domiciliari e dove per anni ha vissuto con la moglie prima che i due si separassero e lei decidesse di andare a vivere presso un'altra abitazione. La donna, proprio mentre il marito era ai domiciliari, ha cercato un avvicinamento, ma l'uomo non ha retto ed ha pensato bene di andare via.

L'uomo, così, è finito davanti al giudice l'accusa di evasione, ma è stato assolto per tenuità dei fatti. Il 45enne, inoltre, ha visto anche accogliere la sua richiesta: il giudice ha disposto che lui finisse di scontare la pena in carcere.