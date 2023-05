Tenta estorsione ad un imprenditore: in manette uomo del clan "Ferrara-Cacciapuoti"

La Polizia ha tratto in arresto, su richiesta della DDA, una persona accusata di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. In particolare, nel corso delle indagini, è emerso che l’indagato avrebbe preteso dal titolare di un’impresa edile, che stava operando in Villaricca, la consegna di soldi per la prosecuzione dei lavori, presentandosi a nome del clan “Ferrara – Cacciapuoti”, egemone nella zona.

La vittima aveva denunciato immediatamente l’intimidazione ricevuta. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.