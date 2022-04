Pasquetta da brivido per tre ragazzi: l'escursione finisce male e c'è bisogno dei soccorsi

Quattro escursionisti, tra cui tre napoletani, erano rimasti bloccati dalle neve mentre stavano effettuando una passeggiata ad alta quota nella zona di Prato Spilla in provincia di Parma. L'episodio è avvenuto ieri, nel pomeriggio di pasquetta. I tecnici del soccorso alpino sono intervenuti e tratti in salvo.

I quattro, una ragazza di 28 anni e un ragazzo di 30 residenti a Napoli, un 19enne residente in provincia di Napoli e un'altra 19enne residente in provincia di Cremona, non erano riusciti a proseguire e avevano deciso quindi di contattare il 118 per chiedere aiuto. Sempre i soccorritori hanno poi accompagnato i ragazzi - che non hanno riportato alcuna conseguenza dalla disavventura - fino alle loro autovetture a notte inoltrata.