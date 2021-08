E' morto il dottor Enrico: con il suo ospedale veterinario ha dedicato la vita agli animali

Grave lutto a Giugliano per la morte del noto imprenditore Enrico Maisto, fondatore di Animal Food, l’ambulatorio veterinario poi diventato ospedale h24 per la cura degli animali, situato in via Casacelle.

Maisto era stato in passato anche un campione nell'ippica, per poi decidere di dedicarsi agli animali divenendo anche fondatore della MPAA, Movimento Protezione Animale e Ambiente.

Cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare Maisto. Ne riportiamo alcuni. "Un grande uomo e medico eccellente ci ha lasciati. Una persona davvero speciale sempre disponibile ad aiutare gli animali in difficoltà. Sempre pronto ad aiutare le volontarie /i in tutti i modi possibili. Sentiremo tutti la tua mancanza. Grazie per la tua opera per gli animali", scrive Sonia. "Stanotte è venuto a mancare un grandissimo uomo , una persona straordinaria , una di quelle che purtroppo ad oggi non ne esistono più Il dottor Enrico Maisto. Un angelo che in questi ultimi anni mi ha aiutato tantissimo mettendosi sempre a disposizione, e col suo modo ironico ma sempre professionale mi trasmetteva una grande fiducia e tranquillità, anche nei momenti più difficili! Per me è stato un grandissimo punto di riferimento! L’ho visto salvare cani in condizioni orribili Ha salvato tantissime vite e non meritava di finire così... Enri ci mancherai un sacco. Grazie infinitamente per aver lavorato una vita intera a disposizione degli animali e soprattutto di averlo fatto con grande cuore e coscienza! Grazie per aver salvato il mio Roki e aver aiutato tantissimo anche me Per esserti sempre messo a disposizione di tutti! “Se non mangi non ti curo il cane” questa è stata una delle tante piccole attenzioni che tu hai avuto per me e per tutti coloro che entravano nella tua meravigliosa clinica! Un grande, in tutto Mancherai infinitamente. Ti vogliamo assai bene", scrive Luisa.