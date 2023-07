Allarme a Capodichino: atterraggio di emergenza per un aereo della compagnia Aegean

Intorno alle 12:40 un aereo della compagnia Aegean, partito da Salonicco, ha lanciato l'allarme ed attivato le procedure per poter eseguire un atterraggio d'emergenza sulla pista di Capodichino.

Diretto a Barcellona, il velivolo trasportava circa 150 persone.

Sul posto sono state attivate le squadre di pronto intervento e sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Stella. Non è ancora chiara l’origine del guasto, che stando ai primi accertamenti potrebbe essere riconducibile ad un problema di pressurizzazione. Fortunatamente, tutto è andato per il meglio: l'aereo è atterrato senza problemi e non ci sono stati feriti. Un solo passeggero è stato colto da un attacco di panico e sottoposto a cure mediche. Sono ovviamente in corso accertamenti. I passeggeri hanno potuto riprendere il viaggio con un altro velivolo