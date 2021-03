Il piccolo Emanuele chiede di accarezzare il cane della polizia: l'agente solleva "Zorro" verso la finestra

Il piccolo Emanuele, in casa per le restrizioni Covid come tutti, vede dalla finestra passare la pattuglia dei cinofili della Questura di Napoli e chiede di stringere la zampa al pastore tedesco.

"Zorro, coccolone di natura, è saltato in braccio alla sua Chiara per "raggiungere" la mano del suo giovane amico ed iniziare cosi la giornata di slancio", riporta in un post su Facebook la Polizia di Stato, corredato dal bellissimo scatto, che riempie i cuori.