L'Eav risponde al sindaco di Torre del Greco: “La sperimentazione funziona”

Botta e risposta tra il sindaco Mennella e Eav dopo il viaggio in Circumvesuviana fatto dal primo cittadino. Dopo il post di ieri arriva il comunicato ufficiale dell'ente. “Abbiamo letto dalla stampa il resoconto del viaggio da Torre del Greco a Castellammare e ritorno del Sindaco Mennella. I “suoi” dati confermano che la sperimentazione funziona. Distinguiamo i commenti generali sulla Vesuviana da quelli sulla sperimentazione in atto, perché confondere i due aspetti è poco corretto.

Mennella dice che i treni erano affollati (lo sono da 60 anni, praticamente da sempre) e vecchi (sono vecchi da almeno vent’anni, perché hanno cinquant’anni di vita e dopo trent’anni dovrebbero andare in pensione, Mennella lo scopre ora?). Parliamo ora degli orari con la sperimentazione. Rielaboriamo i dati da lui riportati, non abbiamo motivo di dubitare che siano quelli reali, perché Mennella è persona seria. Bene, lui dichiara: “due ore ed un quarto per arrivare a Castellammare, prendere un caffè e tornare indietro a Torre del Greco”. Dichiara che i treni sono arrivati praticamente puntuali (ritardi di 2,3 minuti). Ora consideriamo che il tempo di percorrenza tra Torre Annunziata e Castellammare è di 40 minuti.

Quindi senza sperimentazione e senza cambio treno, per andare e tornare, avrebbe impiegato 80 minuti, cui occorre aggiungere il tempo del cambio treno a Castellammare per tornare indietro con attesa di almeno dieci minuti, i ritardi che con il vecchio orario erano la prassi almeno nell’ordine di quindici minuti, il tempo del caffè di almeno quindici minuti. Totale 120 minuti. Quindi 2 ore. Lui ha impiegato due ore e quindici minuti. Iquindici minutisono esattamente il disagio che comporta la sperimentazione per chi deve cambiare a Torre Annunziata con la nuova sperimentazione. In sostanza i dati di Mennella confermano che la sperimentazione, da questo punto di vista, funziona. Infatti ha dovuto attendere il treno in coincidenza a Torre Annunziata, sia all’andata che al ritorno, per appena

7/8 minuti, per un totale, appunto di 15 minuti.

Naturalmente lo avevamo detto in partenza. Se si guasta un treno o si guasta uno scambio (perché vecchi i treni e la infrastruttura) o i vandali rompono le porte (come è successo su altri treni proprio ieri sera), sperimentazione o meno ci sono problemi e salta tutto. Per fortuna non è successo nel viaggio del Sindaco.

Saremo sempre a disposizione del Sindaco Mennella per discutere di tutto e per accettare suggerimenti. Monitoreremo, studieremo, cambieremo quello che è necessario, quando avremo chiaro il quadro ed i risultati della sperimentazione e vantaggi e svantaggi dei cittadini di Torre del Greco come degli altri utenti della vesuviana.