Due arresti per evasione in poco tempo: torna ai domiciliari

A Sant'Antimo i carabinieri della locale tenenza hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, un 62enne del posto, pluripregiudicato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, la persona e inerenti la disciplina sulle armi. L'uomo è stato notato dai militari mentre passeggiava a piedi in Piazza Dante, a circa 800 metri dalla sua abitazione, senza autorizzazione e senza un valido motivo.

Solo una decina di giorni fa era stato arrestato sempre per lo stesso motivo e condannato a sei mesi di reclusione. Sottoposto un’altra volta agli arresti domiciliari, è in attesa di giudizio.