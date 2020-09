Ruba in un bar a Caivano, poi evade dai domiciliari: 19enne arrestato due volte in 24 ore

Appena ieri il giovane stato sottoposto ai domiciliari per un furto commesso in un bar di Caivano. Questa mattina, i carabinieri della tenenza di Caivano hanno raggiunto la sua abitazione per tradurlo nelle aule del tribunale davanti al giudice che avrebbe celebrato il rito direttissimo. Così i militari hanno scoperto che il ragazzo non era in casa: il diciannovenne di Afragola è stato trovato in strada, sul Corso Meridionale ed è stato così arrestato per la seconda volta in 24 ore. Dovrà ora rispondere al Giudice per evasione e per il furto commesso ieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.