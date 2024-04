Nel pomeriggio di sabato, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, in località Seiano, hanno controllato un giovane di 23 anni a bordo di uno scooter, trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina del peso di 2 grammi circa.

Per tal motivo gli operatori, dopo averlo identificato lo hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.