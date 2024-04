Droga nel reggiseno e tra i denti: la scoperta durante i controlli

Lame nella serata di controlli nella periferia a nord di Napoli. Marianella, Chiaiano, Piscinola e Scampia sono i quartieri presidiati dai carabinieri della compagnia Vomero, supportati da quelli del Reggimento Campania. Un 35enne e un 36enne sono stati denunciati per porto abusivo di arma bianca. Nelle rispettive tasche un coltello multiuso di 20 centimetri e un coltello a farfalla della stessa lunghezza. Sono stati beccati nei pressi della metro di Piscinola.

Una coppia è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di un 33enne e di una 25enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, fermati mentre erano in sella ad una moto. Il 33enne, su impulso dei militari, ha consegnato spontaneamente una dose di cocaina, tenuta in bocca. La donna, invece, ha estratto dal reggiseno 3 dosi di crack e 4 di cocaina. Non si esclude che fossero in strada per consegnare droga a domicilio. Droga e moto sono state sequestrate. Sono stati portati in carcere, il 33enne denunciato anche per guida senza patente reiterata.

Dello stesso reato dovrà rispondere un 21enne napoletano. Anche lui in moto, quando ha notato il dispositivo di controlli, ha lasciato cadere due “palline” di cobret ed è fuggito. È riuscito a fuggire ma è stato identificato e denunciato.

Quattro le persone segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. Quattro i veicoli sequestrati.