Nasconde la droga nel passeggino: giovane finisce in carcere

I carabinieri di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel territorio di Ercolano. Denunciato un 29enne torrese, sorpreso in strada con un coltello a scatto. Stessa sorte per un 14enne di Ercolano. Nelle tasche una lama tagliente con meccanismo a farfalla.

Un 33enne del posto, invece, è stato beccato mentre cedeva una dose di droga nei pressi della sua abitazione. Dalla perquisizione domiciliare è emerso altro stupefacente. Pochi grammi di hashish – appena 6 stecchette pronte allo smercio - ma nascosti in un passeggino.

Il 33enne è finito in manette, arrestato per spaccio di droga. Ora è in carcere, in attesa di giudizio. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. 4 i veicoli sequestrati, oltre 15 le violazioni contestate. Molte per guida senza assicurazione o casco.