Trovati con un quintale di droga in casa: arriva la condanna

Un quintale di hashish, condannati due persone di Marano. G. F. classe 53 e M. P. classe 67 erano stati arrestati a Marano di Napoli lo scorso febbraio perché trovati in possesso di oltre cento kilogrammi di hashish; la droga era stata nascosta, in parte, in un doppiofondo di una vettura, pronta per partire. Ad entrambi è stata contestata l’aggravante dell’ingente quantità prevista dall’articolo 80 del testo unico stupefacenti.

Si è celebrato il processo a carico degli imputati innanzi al Tribunale di Napoli Nord con il rito abbreviato. Il pubblico ministero Cesare Sirignano aveva chiesto la condanna per entrambi a 4 anni e 6 mesi di reclusione, con una pena base di 9 anni. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Arpino, accogliendo le richieste degli avvocati penalisti Giovanni Abbate e Luigi Poziello, ha condannato entrambi a 4 anni di reclusione, da scontarsi nell’abitazione dove sono posto agli arresti domiciliari.