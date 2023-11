Dottoressa aggredita in pronto soccorso, le immagini sono virali: "Aiuto, mi uccide" - VIDEO

Ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario quello registrato al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. L’aggressione si sarebbe verificata a danno di una dottoressa ad opera di una donna stanca di aspettare per la misurazione della pressione.

"Negli ospedali serve la Polizia"

Dopo l'aggressione la dottoressa è stata refertata con una prognosi di sette giorni. I medici hanno accertato diverse contusioni al volto e al torace. A tal riguardo i Segretari nazionali del sindacato LI.SI.PO. hanno dichiarato: "È doveroso evidenziare che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel mese di luglio è stato sollecitato circa la necessità di provvedere all’apertura di presidi della Polizia di Stato presso i nosocomi di Napoli ed altre province della Campania, ove le aggressioni al personale medico e paramedico sono all’ordine del giorno".

"Ringraziamo la collega per il coraggio"

"Grazie alla forza d’animo della collega, che ha avuto la prontezza di accendere la registrazione video del cellulare si è potuto testimoniare quello che per tutti noi è il rischio di ogni giorno. Nell’esprimerle la solidarietà di tutti gli specialisti ambulatoriali, voglio anche ringraziarla; per quanto dura, la sua testimonianza è più forte della violenza che le è stata rivolta". Lo dice il vice presidente nazionale del Sumai, Gabriele Peperoni.

"Auspichiamo che le autorità competenti vogliano acquisire il video, e procedere nei confronti dell’aggressore. Quelle immagini, che hanno fatto il giro d’Italia, devono essere considerate per quello che sono, una notizia di reato, e dunque vanno prese in seria considerazione e acquisite come prove. Attendiamo che l’ASL applichi la legge 113 del 2020 e proceda con la denuncia".