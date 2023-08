Partorisce in casa nel cuore della notte: provvidenziale l'intervento del 118

Una donna, questa notte, ha dato alla luce suo figlio in casa. Dopo aver accusato le doglie è stato allertato il 118 che, intervenuto sul posto, l'ha fatta partorire. Mamma e neonato stanno bene. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.

Questo il post dell'associazione: "Stanotte la postazione 118 dell’Annunziata viene allertata in Via Benedetto Cairoli a Napoli per doglie in donna gravida al nono mese, l’equipaggio in pochi minuti è sul posto e trovano donna salvadoregna in pieno travaglio.

Viene preparato immediatamente il “kit parto” e si decide di operare sul posto. Parto eseguito alla perfezione, il medico taglia il cordone ombelicale e si attende il secondamento. Viene allertato lo STEN (servizio trasporto emergenza neonatale) che raggiunge il 118 sul posto. Tutto è bene quel che finisce …….CON UNA NUOVA VITA!".