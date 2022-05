Paura in Centro: donna investita mentre attraversa sulle strisce

Paura, oggi pomeriggio, sul Corso Umberto I dove una donna è stata investita mentre attraversava. La donna, sui 45 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali, all'incrocio dove si trova l'università Federico II, quando è stata investita da un'auto van di colore verde.

Per la donna, però, solo un grande spavento e un po' di sangue dal naso. La signora è stata, tuttavia, subito aiutata dalle persone che hanno assistito alla scena e dallo stesso automobilista che si è fermato subito dopo l'impatto. Non è chiara la dinamica del fatto, avvenuto verso le 18 di oggi. L'impatto - secondo alcuni testimoni - non è stato violentissimo e forse la donna è stata anche sbilanciata dal peso delle buste della spesa che aveva in mano mentre attraversava.