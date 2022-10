Una centrale del falso in un appartamento: due uomini in manette

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Bagnoli hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Raffaele Ruggiero dove hanno sorpreso due uomini in possesso di tre carte d’identità valide per l’espatrio con nome e foto non corrispondenti, 45 carte prepagate, 30 cellulari con le rispettive sim-card, 87 tessere plastificate ( mod. carta di credito) in bianco con chip e banda magnetica e 10 pratiche assicurative con referti e c.i.d..

I due, napoletani di 45 e 39 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.