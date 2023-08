Ordinanza del Comune: stasera nel quartiere non si vendono né consumano alcolici

Stasera in piazza Tafuri a Piscinola dalle 21.30 si esibirà Natale Galletta, per un concerto volto a festeggiare San Salvatore. "Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione" il Comune ha istituito "il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nonché il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell'inizio dell'evento e fino a cessate esigenze, presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree interessate dalla manifestazione, piazza Tafuri e via Plebiscito a Piscinola (in corrispondenza di via Piedimonte d'Alife)".

"Le trasgressioni alla presente ordinanza - aggiunge il Comune - saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689".