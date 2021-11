Si fa inseguire dalla polizia per le strade di Pianura: bloccato e denunciato

Aveva visto un'auto della polizia, in lontananza, e anziché fermarsi all'alt ha accelerato la marcia. S.M., 31enne con precedenti di polizia, è stato ieri denunciato dalla polizia.

Ad incrociarlo, durante il servizio di controllo del territorio e nel transitare in via Pallucci a Pianura, erano stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. La fuga di S.M. è stata breve: i poliziotti sono riusciti a bloccarlo mentre era ancora in via Pallucci.

È stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio, e gli sono state contestate ulteriori tre violazioni del Codice della Strada: non essersi fermato all’alt, mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione. Infine, l’auto su cui viaggiava è stata sottoposta a sequestro.