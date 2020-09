La banda delle writer da Napoli a Roma per "imbrattare" la Capitale: denunciate

Erano "armati" di 15 bombolette spray, colla liquida per manifesti, stencil, pennarelli. Una banda di writer partenopei, partiti da Napoli alla volta di Roma per scrivere sui muri della Capitale, sono stati denunciati dai carabinieri.

Quattro ragazze e un ragazzo, tutti provenienti da Napoli e provincia e di età compresa tra i 24 e 31 anni, dovranno rispondere dell'accusa di deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso.

I carabinieri, su segnalazione di alcuni residenti al 112, sono intervenuti immediatamente, ma prima di raggiungere l'indirizzo indicato dalla centrale operativa, più precisamente in via Ascoli Piceno all'altezza del civico 32, hanno notato la presenza dei cinque che imbrattavano un altro muro e affiggevano alcuni manifesti. Bloccati ed identificati, sono stati perquisiti e trovati in possesso del materiale poi sequestrato.

Successivamente, i militari hanno contattato la richiedente dell'intervento che ha fornito delle foto scattate dalla finestra della sua abitazione mentre i 5 stavano imbrattando la parete di un palazzo di via Fivizzano, dalle quali si notava l'abbigliamento corrispondente a quello indossato dai giovani fermati poco prima.