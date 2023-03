Rubano transenne dalla strada e le caricano sul furgone: denunciati

Avevano rubato delle transenne, per motivi non chiari. Tre persone, nella serata di mercoledì, sono state denunciate dalla polizia.

Gli agenti del Reparto prevenzione crimine Campania erano intervenuti per una segnalazione relativa a alcune persone avvistate mentre si appropriavano di transenne posizionate lungo via Ponti Rossi, per poi caricarle su di un furgone.

I poliziotti hanno rintracciato e fermato il furgone in piazza Giuseppe Di Vittorio, recuperando cinque transenne asportate poco prima.

Tre napoletani, di 32, 39 e 43 anni, sono stati denunciati per furto aggravato.