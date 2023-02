Compra jeans per oltre 600 euro sul web ma è una truffa, denunciata 46enne di Napoli

Una napoletana di 46 anni è stata denunciata dai carabinieri a piede libero per una presunta truffa aggravata portata a termine via web. Avrebbe venduto senza mai consegnare, ad una donna di Umbertide in provincia di Perugia, 645 euro di jeans.

Dopo aver confermato e pagato l’ordine, la giovane umbra non ha mai ricevuto quanto acquistato e ogni tentativo di contattare la venditrice è stato inutile.

Presentata denuncia ai carabinieri della stazione di Trestina, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso riuscendo a risalire ed identificare l'autrice della presunta truffa, peraltro con precedenti proprio per reati analoghi.