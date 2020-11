"Ho una visita medica urgente", ma il certificato è falso. Denunciato 23enne ad Arzano

"Devo fare una visita medica urgente": con questa motivazione un 23enne ha cercato di entrare in zona rossa, ad Arzano. La visita medica, però - hanno scoperto i poliziotti - non era stata prenotata e il certificato esibito era un falso. Il giovane, fermato in via Limitone, ha detto che si stava recando in uno studio medico e ha mostrato, sullo schermo dello smartphone, un certificato che attestava la prenotazione. I poliziotti hanno effettuato verifiche e scoperto che la fidanzata del giovane, segretaria in uno studio medico, aveva compilato per lui il certificato all'insaputa del datore di lavore.

La donna, 22 anni, è stata denunciata per falsità materiale in atto pubblico commessa dal privato e il 23enne per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale e sanzionato per inottemperanza alle disposizioni anti Covid-19. La notizia è riportata dal Fatto Vesuviano.