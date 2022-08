Cimitero come una selva abbandonata: protestano i cittadini

Erba alta anche mezzo metro, rifiuti, sterpaglie e detriti portati dalle piogge. Il Cimitero di Poggioreale versa nel degrado e la cosa non è sfuggita ai cittadini rimasti in città. Soprattutto dopo che nella giormata di ieri, 17 agosto, l'assessore all'Ambiente e ai Cimiteri Vincenzo Santagada ha comunicato gli interventi straordinari per ripulire la Villa Comunale dai danni del maltempo.

Un'uscita che ha scatenato la reazione di Armando Simeone, consigliere della IV Muncipalità (Lista Bassolino): "Sono contento che l'assessore si occupi del verde nelle zone più pregiate della città, ma io continuo a ricevere foto e segnalazioni di cittadini che lamentano lo stato di assoluto degrado in cui versa il Cimitero di Poggioreale. L'erba, in alcuni punti, è così alta da rendere impossibile l'accesso alle cappelle. Ricordiamo all'Assessore che una buona amministrazione passa anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei luoghi sacri. Auspichiamo un celere intervento ed una accurata bonifica"