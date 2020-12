Chiusura piazze e strade per assembramenti, de Magistris ritira l'ordinanza

Luigi de Magistris ha revocato l'ordinanza con cui indicava le piazze e le strade di Napoli che le forze dell'ordine avrebbero potuto chiudere in caso di assembramenti. "L'ordinanza si giustificava per il fatto che alla Regione Campania e quindi alla città di Napoli, da domani e fino al 23 dicembre 2020, si sarebbero dovute applicare le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dall'art. 1 del DPCM 3 dicembre 2020". Nel pomeriggio, invece, la regione Campania ha "confermato su tutto il territorio regionale, tra l'altro, le misure vigenti alla data odierna di cui all'art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. 'zona arancione')", viene quindi meno il presupposto che aveva reso necessaria, spiega il Comune, la prima ordinanza".

L'ordinanza emanata e poi revocata dal comune

"Fermo restando il rafforzamento dei controlli in tali aree - laddove le forze deputate all’ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19 - l’interdizione delle sopraindicate aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private".

Le aree a rischio

Le seguenti aree cittadine sono state considerate dall'amministrazione interessate da situazioni di potenziale particolare assembramento

piazza del Plebiscito;

lungomare (via Mergellina, via F. Caracciolo, via Partenope);

spiagge pubbliche con accesso da via Posillipo;

spiaggia pubblica con accesso da Rotonda Diaz;

via Morghen - area esterna alla fonoteca vicino alle scale;

piazza Fuga;

via Scarlatti - zona pedonale;

via Luca Giordano- zona pedonale;

piazza Medaglie d'Oro - area verde;

piazza 4 Giornate - area verde;

piazza Immacolata - area panchine;

via Aniello Falcone – giardinetti;

piazza Sanità;

piazza Carlo III;

corso Secondigliano;

piazza Bellini;

piazza San Domenico Maggiore e piazzetta Nilo;

largo San Giovanni Maggiore;

via Candelora;

largo Banchi Nuovi;

via Toledo (da largo Berlinguer a piazza del Plebiscito);

piazza Mercato;

porta Nolana;

piazza Garibaldi;

villa comunale in via Malibran

corso Garibaldi;

via Chiaia;

via Benedetto Croce;

via Epomeo;

viale Augusto;

corso Ponticelli;

corso Ferrovia;

viale Margherita;

via De Mesi confluenza con corso Ponticelli;

via Bartolo Longo (tratto da confluenza traverse via Bartolo Longo a confluenza con Via cupa Bolino);

piazza de Franchis;

corso Bruno Buozzi;

via Velotti;

corso San Giovanni;

corso Italia;

via del Cassano;

via Montagna Spaccata

via Vittorio Veneto;

piazza Bagnoli;

località la Pietra;

largo Lala;

piazza Ottocalli e via ss Giovanni e Paolo

piazza della Libertà