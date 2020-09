De Magistris: “Non usare la pandemia per restringere le libertà”

Parla di Resistenza e Covid il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in occasione delle celebrazioni per ricordare le quattro giornate, che 77 anni fa portarono alla cacciata degli invasori nazisti dal capoluogo campano: "Rispetto al Covid è una liberazione diversa. Questa è una pandemia sanitaria, che non deve però provocare una pandemia delle libertà. Bisogna provare a far convivere diritti diversi - prosegue il sindaco -, il primo in assoluto oggi è il diritto alla salute, ma non dimentichiamo gli altri diritti".

"Ecco perché anche Napoli - rimarca de Magistris - di questi tempi ha tentato di sottolineare quest'aspetto: non bisogna approfittare della pandemia per restringere le libertà".