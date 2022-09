Incidente in moto, Davide non ce la fa: aveva solo 29 anni

Davide Pisani aveva solo 29 anni. Si è spento nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove era arrivato in condizioni gravissime in seguito a un incidente con un automobile. Lui era in sella a uno scooter, a Giugliano, il suo Comune di residenza, in via Oasi del Sacro Cuore.

Subito è partita la rete dei soccorsi che ha condotto il 29enne nel principale ospedale della regione. Ma le ferite riportate erano troppo gravi. Le condizioni del ragazzo sono peggiorate fino a costringere i medici a dichiararne la morte.

Non è chiara la dinamica dello scontro, la polizia municipale ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza ed è stata aperta un'indagine per omicidio stradale. Secondo quanto riportato da sito Internapoli, dalla visione dei nastri si evincerebbe un sorpasso azzardatro da parte del conducente dell'automobile, con la quale sarebbe stata sorpassata un’intera fila di auto. Sempre secondo la testata, tra la vettura e lo scooter di Davide non ci sarebbe stato alcuno scontro, ma il ragazzo per evitare lo scontro avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo, finendo poi per terra.

Lutto nella cittadina di Giugliano, choccata da una morte così prematura. Sui social stanno arrivando anche i messaggi di amici e parenti. Tra questi, quello di una cugina: "Eri il sole, era sempre festa quando eri presente tu e anche una banale cena diventava un momento di risate e divertimento perché eri sempre li a torturare chiunque con il tuo modo scherzoso e mai pesante. Ciao DÀ, come ti chiamavo io, continua anche da li la tua missione, dare la forza di andare avanti a chi è morto insieme a te ieri sera".