Doppio assalto con mazze contro mezzi Anm: si cerca una banda di ragazzini

Due balordi in sella ad uno scooter, armati di una mazza, ieri sera hanno danneggiato un autobus di linea Anm per poi fuggire. È accaduto lungo corso Giuseppe Garibaldi all’altezza del civico 350. Poco dopo si è verificato un episodio simile allo stazionamento di via Brin.

Il primo intervento dei carabinieri è avvenuto alle 20.30. I militari sul posto hanno constatato la rottura dello specchietto retrovisore anteriore sinistro del mezzo, un filobus modello Texter Breda, e si sono messi a caccia dei vandali.

Un'ora più tardi, alle 21.30, personale Anm li ha contattati perché intervenissero allo stazionamento autobus di via Benedetto Brin dove poco prima c'era stato un altro raid. Un gruppo di persone, almeno quattro che non si esclude potessero essere giovanissimi, armati di mazze avevano danneggiato i vetri laterali di un mezzo di linea Mercedes Citaro per poi fuggire a bordo dei loro scooter.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella che sono sulle tracce dei colpevoli.