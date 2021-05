Disagi Cumana, incidente sul passaggio a livello di Agnano

Un camion che trasportava una barca ha tranciato un palo rimasto poi in bilico

/ Via Nuova Agnano

Problemi sulla linea Cumana. Uno stop alla circolazione dei treni si sta verificando tra Fuorigrotta e Bagnoli a causa di un incidente.

Un camion, in transito sul passaggio a livello di Agnano (via Nuova Agano), ha tranciato un palo di sostegno che è ora in bilico. Il veicolo era particolarmente ingombrante, dato che trasportava una imbarcazione.

Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici per il ripristino.