Fabbricato crolla sulla Cumana: disagi e tratta interrotta

Linea interrotta in parte della tratta e mobilità assicurata da navette per chi utilizza la Cumana, servizio su ferro di collegamento tra Napoli e le località della fascia flegrea. Oggi, infatti, in località Cappuccini, nel territorio del Comune di Pozzuoli, un fabbricato privato abbandonato e in stato fatiscente è crollato sui binari, per fortuna senza conseguenze.

Eav, l'holding regionale che cura il trasporto pubblico in Campania, "si è fatta carico di abbattere completamente il fabbricato pericolante e di ripulire la linea", informa una nota. I treni in partenza dalla stazione di Napoli-Montesanto terminano la corsa a Bagnoli, e quelli da Torregaveta a Pozzuoli; tra Bagnoli e Pozzuoli la navetta assicurerà la continuità di servizio. Eav chiedera' il risarcimento danni non appena saranno chiare le responsabilita' del crollo.