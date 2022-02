Il Covid arretra a Napoli e provincia, da oggi meno restrizioni: ecco tutte le novità

La curva dei contagi Covid continua a scendere a Napoli e in provincia, come del resto in tutta la Campania. Incoraggiante anche la percentuale di sintomatici sempre più bassa a riprova della minore aggressività della variante Omicron che ormai imperversa. Torna via via alla normalità anche la situazione negli ospedali napoletani con i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid che stanno tornando al di sotto della soglia critica. "Terapie intensive quasi vuote. Pian piano torniamo alla normalità", ha spiegato, a tal riguardo, nei giorni scorsi, il direttore Asl Napoli 1 Verdoliva.

Cosa cambia da oggi

Super Green Pass con durata illimitata, quarantene di soli cinque giorni per i non vaccinati, sono solo alcune delle novità in vigore da in tutta Italia per effetto del decreto Covid pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio.

Il pacchetto più importante di regole riguarda la scuola. Per infanzia (asilo e materna) l'attività viene sospesa al quinto caso positivo al Covid e non più al primo. Alla primaria lezioni in presenza con la mascherina Ffp2 fino al quarto caso positivo. Solo dal quinto va in Dad chi non ha la terza dose o la seconda da meno di 4 mesi o è guarito da meno sempre di 4 mesi. Alle medie e superiori La Dad scatta già dal secondo caso Covid per chi non ha la terza dose o ha fatto la seconda o è guarito da più di 120 giorni.

Modifiche anche per le regioni in zona rossa, in cui coloro che hanno il Super Green Pass saranno sottoposti a misure meno restrittive rispetto a chi non è vaccinato.