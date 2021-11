Variante Omicron, il paziente zero sta bene: "È grazie al vaccino"

Ha 40 anni ed è un dirigente dell'Eni il "paziente zero" della variante Covid-19 Omicron. Sta bene, così come tutti i suoi familiari che pure risultano positivi al virus. Oltre che da Caserta – sua città di residenza – era passato da Fiumicino, Napoli e Milano. Nel capoluogo partenopeo si trovava il 15, quando già positivo senza saperlo ha preso un volo per Linate.

Il suo contagio è avvenuto nonostante abbia rispettato tutte le precauzioni del caso. Attribuisce alla doppia dose di vaccino ricevuta il merito di essere riuscito a non avere complicazioni. "Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino nel nostro caso ha funzionato in maniera egregia — ha detto al giornale Radio Rai — Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l’infezione si è manifestata solo in modo lieve".

L'uomo ha rilasciato anche una dichiarazione ufficiale d’intesa con la sua azienda. "Ho viaggiato nei giorni scorsi da Maputo in Italia, via Johannesburg, avendo effettuato in anticipo all’imbarco il test Pcr con esito negativo. Come previsto dalle normative vigenti in materia ho rispettato lungo tutto il tragitto le misure di distanziamento sociale e di barriera individuale a tutti ben note. Successivamente mi sono recato a San Donato Milanese per le visite mediche programmate aziendali, e contestualmente ho effettuato un nuovo test Pcr propedeutico all’imbarco per il volo di rientro a Maputo. Avendo avuto riscontro positivo di questo secondo test, ho viaggiato verso la mia residenza di Caserta evitando qualunque contatto con soggetti terzi per iniziare l’isolamento domiciliare previsto".

Sono oltre 200 le persone con cui ha volato presumibilmente da positivo, e che adesso vanno tracciate e testate.

Le parole di De Luca

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha ribadito, in una intervista televisiva su Retequattro, che "il nostro concittadino aveva già fatto due vaccinazioni, meno male, si è contagiato ma senza grandi problemi. È quasi asintomatico, a conferma del fatto che, quando ci si vaccina, si può essere anche contagiati ma non si hanno ricadute pesanti dal punto di vista sanitario. Stiamo facendo tutti i controlli, i tracciamenti. Abbiamo isolato la famiglia e gli alunni della classe frequentata dai bambini. Bisogna stare tranquilli ma vigili — ha aggiunto — perché se perdiamo il controllo davanti a questa variante la situazione può diventare davvero grave. Non c’è da angosciarsi in maniera particolare, c’è da fare attenzione. È una variante che pare sia particolarmente aggressiva. Dalle notizie che ci arrivano dal Sudafrica, che mi vengono comunicate da Agenas, pare che gli effetti patogeni di questa variante non siano di particolare gravità".