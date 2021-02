Covid, nuova vittima ad Ottaviano: addio a Francesco Prisco

Lutto ad Ottaviano per la morte di Francesco Prisco, attivo nel mondo del sociale e del volontariato. A dare la notizia della sua dipartita è stato il sindaco Luca Capasso: "Il covid ci ha portato via il nostro concittadino Francesco Prisco, un uomo sensibile, attivo del mondo del sociale e del volontariato, sempre attento ai diritti delle persone con disabilità, che a Ottaviano e in tutta l'area vesuviana ha rappresentato con l'Uildm. Ci mancherà tantissimo, condoglianze alla famiglia".