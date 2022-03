Covid, report Gimbe sulla Campania: casi in crescita e allarme posti letto

In Campania nella settimana dal 23 al 29 marzo performance Covid in chiaro peggioramento. È quanto emerge dal nuovo report della Fondazione Gimbe dedicato all'andamento della pandemia e al ciclo vaccinale.

Casi ogni 100mila abitanti e posti letto ospedalieri

Aumentano infatti i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2833), e crescono i nuovi casi (5,5%) rispetto alla settimana precedente.

Per quanto riguarda la suddivisione delle nuove diagnosi ogni 100mila abitanti suddivisi per provincia nell'ultima settimana, ancora Avellino la città messa peggio e Napoli quella meglio, sebbene con la percentuale di aumento più alto: Avellino 1.457 (-0,1% rispetto alla settimana precedente); Benevento 1.272 (+2,3% rispetto alla settimana precedente); Caserta 1.050 (-1,1%); Salerno 1.011 (+7,4%); Napoli 863 (+8,9%).

Inoltre, sono sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (17,2%), mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,7%) occupati da pazienti Covid-19.

Campagna vaccinale

Per quanto riguarda il fronte vaccini, questi i dati riportati dalla Fondazione Gimbe sulla Campania: la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 81,3% (media Italia 83,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell'80,5% (media Italia 83,2%); il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 3,7% (media Italia 7,4%). La popolazione dai 5 agli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 30,5% (media Italia 33,6%) a cui aggiungere un ulteriore 3,8% (media Italia 3,8%) solo con prima dose.

L'Asl Napoli 1 sulla chiusura dell'hub Mostra d'Oltremare

Sempre a proposito della campagna vaccinale, è di ieri la conferma ufficiale della prossima chiusura (da domani) dell'hub di Fuorigrotta. Così oggi sul tema il direttore dell'Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva: "La chiusura del Centro Vaccinale di Mostra d’Oltremare non deve far pensare alla fine della circolazione del virus", ma "è arrivato il momento di sfruttare al massimo la rete capillare che si è creata nel tempo, che accompagnerà una lenta e progressiva tendenza verso la fase endemica".