Covid a Napoli, in un giorno 2mila guariti e quasi tutti asintomatici i nuovi positivi

Sono 1.464 i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. È stata la stessa Asl della città di Napoli a renderlo noto attraverso il suo consueto bollettino. Si tratta, addirittura al 99,52%, di asintomatici (1.457), con soltanto 7 sintomatici (0,48%). Le diagnosi emergono dall'analisi complessivamente di 12.109 tamponi, per un'incidenza di 12,09 punti. Dei nuovi positivi 128 sono vaccinati con una dose, 692 con due dosi, 319 con tre dosi.

Buone notizie in fatto di guarigioni. I negativizzati sono infatti 2.165. Quattro i nuovi ricoveri in ospedalem nessuno in terapia intensiva, 1.460 persone in isolamento domiciliare in più di ieri.

Cinque persone sono decedute: 4 ricoverate nelle strutture dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, una al Cardarelli.

La situazione negli ospedali dell'Asl Na 1 Centro

Covid Center Loreto mare

degenza 47 / - 1 rispetto a ieri (attivi 50 p.l.) .

sub-intensiva (chiuso) .

intensiva 3 / + 0 rispetto a ieri (attivi 8 p.l.)

Covid Residence Ospedale del mare

degenza 5 /+ 0 rispetto a ieri (attivi 84 / 168 p.l.) asintomatici

degenza 0 / + 0 rispetto a ieri (attivi 0 / 0 p.l.) quarantenati e sospetti

Ospedale del mare (ex day surgery)

degenza 47 / + 0 rispetto a ieri (attivi 47 p.l.) .

intensiva 1 / + 0 rispetto a ieri (attivi 16 p.l.).

Covid Center San Giovanni Bosco

degenza (specialistica) 37 / + 2 rispetto a ieri (attivi 55 p.l.)

Dati allineati a piattaforma So.Re.Sa. (SINFONIA)

positivi 192.706 (attivi 30.977 positivi)

• guariti 156.160

• clinicamente guariti 0

• ricoverati degenza 269

• ricoverati terapia intensiva 13

• in isolamento domiciliare 30.695

• deceduti 2.540

assistiti a domicilio 5.181

• attuali 304

Il bollettino della Campania

Per quanto riguarda invece il bollettino regionale diffuso dall'Unità di crisi, i nuovi positivi sono 8.957 ed emergono dall'analisi di oltre 70mila tamponi eseguiti. Sono 28 le nuove vittime.