Dodici morti, incidenza vicina al 18%: l'ultimo bollettino Covid in Campania

L'Unità di crisi della regione Campania ha reso pubblici i dati del bollettino ordinario Covid-19, aggiornati alle 23.59 di ieri sera.

Le nuove diagnosi sono 6.627 (ieri erano 6.279) ed emergono dall'analisi di 37.067 tamponi tra antigenici e molecolari. Il tasso di incidenza di positivi è quindi pari al 17.87% (ieri era al 16.91%). Alto il numero dei decessi, 12 persone. Stabile l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari Covid che quelli in terapia intensiva.

I dati del bollettino

Positivi del giorno: 6.627

di cui all'antigenico 5.825 e al molecolare 802

Test effettuati 37.067

di cui all'antigenico 28.470 e al molecolare 8.597



Deceduti: 12 di cui nove nelle ultime 48 ore, e tre deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30 (come ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 698 (+2 rispetto a ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.