Covid in Campania, il bollettino: incidenza in forte crescita, ma migliora la situazione negli ospedali

L'ultimo bollettino diffuso dall'Unità di Crisi regionale per l'emergenza Coronavirus riporta 591 nuovi positivi registrati nelle 24 ore precedenti alle 23.59 di ieri. Nel precedente bollettino i casi erano stati 798

Decisamente meno di ieri, ma a fronte di un numero di tamponi anch'esso inferiore, ovvero 14.357. L'incidenza dei positivi risulta infatti in crescita: ieri al 2,89%, è oggi addirittura al 4.11%.

I nuovi decessi sono 4 (di cui 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri), quindi in linea con i giorni scorsi. Per quanto riguarda i posti letto le notizie sono positive, con un calo dei ricoverati sia in terapia intensiva che in degenza ordinaria.

I dati di oggi

Positivi del giorno: 591

Test: 14.357

Deceduti: 4, di cui solo uno nelle ultime 48 ore

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 24 (-2 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra offerta pubblica e privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 289 (-5 rispetto a ieri)

Infine, i dati ufficiali sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.