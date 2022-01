Covid, continua ad aumentare la pressione sulle terapie intensive e sugli ospedali

Continua ad aumentare la pressione negli ospedali campani. A dimostrarlo sono i numeri del bollettino quotidiano diramato dall'Unità di crisi. Sono quattro i ricoveri in più rispetto a ieri in terapia intensiva mentre sono 32 i posti in più occupati in terapia ordinaria. Tutto nelle ultime 24 ore durante le quali sono stati registrati altri nove decessi. Alto anche il numero di positivi giornalieri che arrivano a 13.364 su un totale di 119.138 tamponi analizzati.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 13.364

Test: 119.138

Deceduti: 9 ?

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702

Posti letto di terapia intensiva occupati: 74

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 961

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.