Quattro anni fa cominciava il primo lockdown per il Covid-19

Il 10 marzo 2020, esattamente quattro anni fa, a Napoli e nel resto d'Italia veniva istituito il primo coprifuoco. Alle ore 18, bar e ristoranti, seguiti anche dagli altri negozi, abbassarono le serrande come imponeva il decreto dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si trattava di un vero e proprio coprifuoco, come non avveniva dai tempi della Seconda guerra mondiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A guardarle ora, le immagini di via Toledo deserta appaiono impressionanti. Commercianti e cittadini avevano una speranza: "Speriamo che questi sacrifici possano servire e che tra 15-20 giorni si torni alla normalità". Purtroppo non andò così, il decreto fu rinnovato per settimane e, anzi, fu anche potenziato predisponendo il totale divieto di uscire se non per recarsi a lavoro e la chiusura dei locali che non svolgessero attività fondamentali alla sopravvivenza. Ogni giorno, il bollettino della protezione civile ci aggiornava sulle vittime che il virus mieteva.

Il primo lockdown si concluse il 18 maggio 2020, oltre due mesi dopo. Essendo esploso prima al Nord, durante la prima ondata Covid, il Sud Italia riuscì a limitare i danni proprio grazie alle chiusure, nonostante una sistema sanitario zoppicante. Fu così anche per la Campania. Durante l'emergenza Covid, quello da marzo a maggio 2020 fu l'unico coprifuoco totale. Per le ondate successive, infatti, le difficoltà economiche del Paese portarono a chiusure parziali, con un numero di contagi e morti decisamente superiore.