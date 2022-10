Grave in ospedale dopo una rapina: "Correte, c'è una persona a terra sul corso Umberto"

Manca poco alle 21 nel quartiere Pendino e i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto intervengono a Corso Umberto I all’altezza del civico 381 per una segnalazione al 112 che parla di una persona a terra per rapina. La vittima, una 72enne nata a Montenegro ma residente a Napoli, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale CTO in codice rosso.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che la donna sia stata vittima di una rapina e sia poi caduta battendo la testa sull'asfalto.

La vittima è ancora ricoverata in prognosi riservata per contusioni cerebrali e per un ematoma extrassiale con fratture del cranio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.