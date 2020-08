Porto, oltre 500 vacanzieri dalla Sardegna sbarcano a Napoli: "Mi aspettavo più controlli"

Sono 512 i passeggeri sbarcati dal traghetto proveniente dalla Sardegna arrivato oggi nel porto di Napoli. Sono quasi tutti vacanzieri, non solo napoletani ovviamente, rientrati al termine delle ferie. "Siamo stat benissimo in Sardegna, farò il test sierologico in laboratorio e poi eventualmente il tampone", spiega un passeggero al Fatto Vesuviano. Allo sbarco a tutti viene misurata la temperatura ma c'è chi credeva ci fosse controlli più rigorosi.

Molti, comunque, i passeggeri che hanno comunque deciso di fare il tampone appena rientrati. ""Sono stato a ballare, a fare aperitivi", spiega un giovane partenopeo. "C'era folla e fino alla scorsa settimana non c'era molta attenzione. Farò il test".