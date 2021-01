Bollettino scuola: la mappa del contagio. Tra Fuorigrotta e Vomero 100 studenti in isolamento

Il dettaglio, quartiere per quartiere, dell'emergenza Covid per quanto riguarda le scuole

Asl Napoli 1 Centro ha diffuso il resoconto giornaliero dei contagi da Coronavirus a scuola (dati aggiornati alle 12 di stamane).

Chiaia, San Ferdinando, Posillipo (Distr. Sanitario di Base n°24)

Per quanto riguarda la scuola primaria i positivi sono 2. Cinque i contatti familiari in isolamento: tutti attendono l'esito del tampone eccetto uno, già risultato positivo. In isolamento anche due contatti stretti in ambito scolastico.

Bagnoli, Fuorigrotta (Distr. Sanitario di Base n°25)

Più complicata la situazione a Bagnoli e Fuorigrotta. Per quanto riguarda la scuola primaria, si registrano 3 positivi. In totale 48 i compagni di classe in isolamento, e 7 quelli familiari: tra questi si registrano 4 positivi.

Tre positivi anche per quanto riguarda la secondaria di II grado, i quali però svolgevano lezione in Dad. Nove i contatti familiari in isolamento, 5 dei quali già risultati anch'essi positivi.

Pianura, Soccavo (Distr. Sanitario di Base n°26 )

Nessun nuovo positivo.

Arenella, Vomero (Distr. Sanitario di Base n°27)

Situazione complessa anche ai quartieri collinari. Tre gli studenti della primaria positivi al Coronavirus, con conseguenti 58 compagni di classe in isolamento. I contatti familiari coinvolti sono 11, dei quali 9 risultati positivi.

Per la secondaria di II grado i positivi sono 3, con in isolamento 12 familiari (9 positivi).

Chiaiano, Piscinola, Marianella (Distr. Sanitario di Base n°28)

Mentre uno studente dalla primaria è risultato positivo (15 i contatti stretti scolastici in isolamento, 3 i familiari di cui uno già risultato positivo), due docenti tra l'infanzia e la secondaria sono risultati positivi. I contatti stretti in ambito scolastico in isolamento sono 20, quelli familiari uno solo, risultato positivo.

Stella, San Carlo all'Arena (Distr. Sanitario di Base n°29)

Tre studenti positivi, uno della scuola dell'infanzia, uno della primaria ed un terzo della secondaria di II grado. I contatti stretti in ambito scolastico sono 14 all'infanzia e 13 alla primaria, i familiari in isolamento invece in totale 12, dei quali 5 positivi.

Secondigliano, Miano e San Pietro a Patierno (Distr. Sanitario di Base n°30)

Nessuna segnalazione

Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe, Porto, Mercato, Pendino (Distr. Sanitario n°31)

Nessun nuovo positivo.

Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio (Distretto Sanitario di Base n°32)

Uno studente della scuola per l'infanzia è risultato positivo con quattro familiari in isolamento che attendono il tampone. Positivo anche un docente della primaria, con 2 familiari in isolamento (entrambi negativi)

San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale (Distr. Sanitario di Base n°33)

Due studenti positivi, uno della primaria e uno della secondaria di II grado in Dad. Il primo ha 20 contatti stretti scolastici in isolamento, e 3 familiari (tra i quali 2 positivi). Il secondo ha 3 contatti familiari in isolamento tra cui un positivo.

Anacapri, Capri (Distr, Sanitario di Base n°73)

Nessun nuovo caso.