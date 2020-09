Coronavirus, aumentano i tamponi effettuati ma calano i contagi in Campania

Cala il numero di nuovi casi di Coronavirus riscontrati in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 119 nuovi positivi. Meno rispetto a ieri nonostante siano stati analizzati 6.841 tamponi, circa 600 in più rispetto a ieri. Tra i nuovi positivi ci sono 18 casi di persone di rientro dalla Sardegna mentre 11 erano provenienti dall'estero. Altri 21 sono collegati sempre ai rientri. Buone notizie anche dal fronte dei guariti, cinque in più oggi. L'unica brutta notizia è il decesso di una persona che fa arrivare il totale delle vittime in Campania a 448.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 119 (*)

Tamponi del giorno: 6.841

Totale positivi: 7.768

Totale tamponi: 449.451

​Deceduti del giorno: 1

Totale deceduti: 448

Guariti del giorno: 5

Totale guariti: 4.476 (di cui 4.471 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 18 casi dalla Sardegna, 11 da estero, 21 connessi a rientri.